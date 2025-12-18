Consejo Coordinador critica falta de inversión de la SICT en la carretera Transpeninsular

La falta de inversión y mantenimiento en la carretera Transpeninsular ha generado un rezago acumulado de varios años, afirmó Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, al referirse al estado actual de esta vía federal que conecta Cabo San Lucas con San José del Cabo.

Rezago histórico en la Transpeninsular

Castillo Gómez indicó que desde hace aproximadamente seis años se dejaron de realizar los trabajos de mantenimiento y conservación presupuestados, situación que se prolongó durante la administración federal anterior y la actual.

“Dejó de invertirse en camino y mantenimiento desde hace seis años, todo el gobierno pasado y el gobierno actual dejó de mantener caminos. Se dejó de hacer lo presupuestado para que las carreteras se mantuvieran en un estado aceptable. Tenemos un déficit en la carretera desde hace siete años. Definitivamente, en términos muy concretos, la SICT no ha hecho su tarea en materia de inversión en esta carretera”, señaló Castillo Gómez.

LEE MÁS:Arranca “Unidos por Los Cabos”, proyecto para mejorar la movilidad y la imagen urbana

El Consejo Coordinador enfatizó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es responsable del rezago y no ha realizado las gestiones necesarias ante el gobierno federal para atender la situación.

Por su parte, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en Baja California Sur, aseguró en entrevista reciente que la carretera Transpeninsular se encuentra actualmente en buen estado y es transitable.

El funcionario destacó que las obras de mejoramiento y conservación continuarán durante 2026, ya que la SICT cuenta con el presupuesto asignado para estas labores.