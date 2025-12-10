Consejo de la Cuenca del Río Bravo rechaza presiones de EE.UU. por entrega de agua

El Consejo de la Cuenca del Río Bravo fijó postura ante la reciente presión de autoridades estadounidenses para que México acelere la entrega de agua correspondiente al Tratado de 1944. El organismo aseguró que no existe obligación legal de adelantar aportes y respaldó la posición del gobierno federal de no comprometer recursos hídricos que podrían afectar el consumo humano y la actividad agrícola en los estados fronterizos.

De acuerdo con el Consejo, el marco jurídico establece que los déficits generados al cierre del ciclo 2020–2025 pueden reponerse durante el periodo 2025–2030, sin sanciones ni exigencias de entrega inmediata. Por ello, consideraron que cualquier demanda externa para usar agua de presas mexicanas constituye una presión política que vulnera la soberanía hídrica del país.

LEE MÁS: Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

El organismo advirtió que liberar volúmenes adicionales en este momento podría profundizar la crisis derivada de la sequía en el norte del territorio, dejando sin abasto a comunidades y productores agrícolas que dependen de los caudales del Río Bravo. Además, señaló que el tratado fue diseñado precisamente para otorgar flexibilidad en escenarios de baja disponibilidad.

Finalmente, el Consejo llamó a mantener un diálogo técnico y diplomático con Estados Unidos, pero subrayó que México debe priorizar el derecho al agua de su población y respetar los tiempos establecidos en el acuerdo internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO