Consejo Ciudadano del Tezal advierte sobre impacto a largo plazo en construcción de Cabo San Lucas

En Cabo San Lucas, el Consejo Ciudadano del Tezal ha emitido un comunicado que detalla las violaciones cometidas por una obra de construcción en la Avenida Nogal y carretera Transpeninsular. Según los vecinos, los trabajos de construcción se reanudaron solo dos días después de ser suspendidos por la delegación sanluqueña debido a la falta de la licencia de construcción correspondiente. Este comunicado busca tanto informar a las autoridades como concienciar a la sociedad en general sobre esta situación preocupante.

Justo Couto, el vocero del Consejo Ciudadano del Tezal, compartió su perspectiva en una entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México. Couto enfatizó la necesidad de un llamado enérgico a las autoridades delegacionales para que se garantice el orden y la legalidad en el desarrollo de la construcción en esta área. La comunidad local busca asegurar que se sigan los procedimientos adecuados y se respeten las regulaciones en beneficio de la seguridad y la calidad de vida en la zona afectada.

“Estamos viendo cómo se está construyendo esta tienda, pues no sé si llamarle departamental, una tienda grande y están ya haciendo obras estructurales como si el proyecto lo tuvieran autorizado y tuvieran licencias de construcción cuando lo que tienen ahí exhibido solamente son licencias de movimiento de tierras, esto se denunció en su momento a principios de mes la autoridad no tuvo más que ir a clausurar, pero un par de días después de clausurar violando los sellos continuó la obra y ahí no podemos que fue una omisión involuntaria, porque pues si sabes que los tiene suspendidos y ellos insisten en continuar, pues obviamente ahí pasó algo, ¿no?”.