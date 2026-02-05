Instalan Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica en Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos formalizó la instalación del Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica, una iniciativa que responde a solicitudes de sectores sociales como instituciones religiosas, líderes vecinales, comunidad educativa y empresarial.

Durante el acto protocolario, el alcalde Christian Agúndez Gómez tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Municipal de Paz y llamó a que este organismo sea un espacio de acuerdos y acciones concretas.

“Que aquí se fortalezcan los lazos entre instituciones, sociedad civil y sector privado, líderes comunitarios y ciudadanos porque entendemos que la paz no se decreta, la paz se construye todos los días con trabajo, valores y con ejemplo. Hoy reafirmamos que todos somos responsables de construir Los Cabos que merecemos, cada madre y padre de familia, cada maestro, cada joven, cada servidor público, empresario y cada ciudadano tiene un papel fundamental en esta tarea”, expresó Agúndez Gómez.

En la ceremonia participaron el secretario general Alberto Rentería Santana; el director municipal de Atención Ciudadana, José Manuel Guerrero Avilés; así como el representante del Gobierno Federal y de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, José María Miramontes Cortés, quien dio respaldo institucional al Consejo Municipal de Paz.

El funcionamiento del Consejo Municipal de Paz se sustenta en una coordinación interinstitucional vinculada con la Secretaría de Gobernación y los consejos estatal y municipal. A través de las Mesas de Paz se generarán reportes de incidencias territoriales y políticas públicas, mientras que los Comités de Paz trabajarán directamente en las comunidades para fortalecer la participación ciudadana.

Con la integración de este organismo, el Ayuntamiento busca mejores oportunidades para las nuevas generaciones y condiciones de respeto para las personas adultas mayores, además de convocar a la ciudadanía a sumarse a la construcción de la paz en Los Cabos.

