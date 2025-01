Instalan Consejo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Los Cabos

Autoridades municipales llevaron a cabo la instalación del Consejo Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Los Cabos, un organismo cuyo propósito es aplicar políticas públicas orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia en la región.

Durante el acto, el secretario técnico del consejo, Emanuel González Severiano, explicó que la creación de este organismo es un mandato constitucional establecido en leyes estatales.

Subrayó que el consejo busca promover programas y proyectos enfocados en la prevención de conductas delictivas, impulsando la participación ciudadana como elemento clave.

En la reunión se designó al doctor José Manuel Larumbe Pineda, primer regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, como presidente del consejo municipal.

“Es muy importante la colaboración, yo creo que Los Cabos es distinguido por ser seguro, pero no significa que no tengamos muchas oportunidades de mejorarlo y cada uno de nosotros podemos aportar, me toca presidir pero todos tenemos el mismo valor y el punto de vista que podamos dar a enriquecer y a eso los invito (…) Había pasado que se instalaba pero ya no se hacía la función, aquí la propuesta es hacer sesiones mensuales, y con el compromiso de todos así lo vamos a hacer”, expresó Larumbe Pineda.