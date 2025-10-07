Consejo Municipal de Protección Civil de La Paz refuerza medidas ante huracán “Priscila”

Durante la sexta sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezada por la alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero, se ampliaron las estrategias de prevención y atención ante el huracán “Priscila”, categoría 2, que mantiene lluvias intermitentes y posibles afectaciones en zonas vulnerables del municipio.

Además de los reportes de Conagua y la activación de brigadas de emergencia, se acordó reforzar la vigilancia en comunidades rurales como Chametla, San Pedro, El Centenario, Los Planes y El Carrizal, donde se han registrado lluvias intensas y crecidas en arroyos. Se solicitó apoyo de maquinaria y señalamiento vial para garantizar la movilidad segura en carreteras y accesos.

El Consejo Municipal de Protección Civil, acordó la habilitación de refugios temporales adicionales en Los Planes y El Carrizal, así como la coordinación con Sedena, Marina y Guardia Nacional para brindar seguridad y apoyo logístico en caso de evacuaciones.

En cuanto al abasto de agua potable, se informó que los pozos operan con normalidad, pero se mantiene monitoreo en San Pedro y comunidades aledañas ante posibles interrupciones por fallas eléctricas.

Un punto especial fue el manejo de residuos sólidos: se pidió a la ciudadanía colaborar guardando su basura en casa si el servicio de recolección no pasa a tiempo, ya que las lluvias pueden arrastrarla hacia alcantarillas y mares, provocando taponamientos e inundaciones.

El Consejo Municipal de Protección Civil, también destacó la utilidad de la plataforma “Cruce Seguro”, disponible en la página del Ayuntamiento de La Paz, donde se actualiza cada 30 minutos el estado de los 52 vados urbanos y rurales. Los puntos verdes indican paso seguro, los amarillos precaución y los rojos cierre total.

Finalmente, se recomendó suspender actividades deportivas, senderismo y eventos al aire libre, debido a la posibilidad de cambios repentinos en la intensidad de las lluvias. “Aunque las precipitaciones parezcan ligeras, pueden generarse crecientes repentinas que ponen en riesgo la vida”, advirtió la autoridad.

La alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero reiteró que el consejo seguirá en sesión permanente y llamó a la población a seguir únicamente fuentes oficiales para evitar rumores o desinformación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO