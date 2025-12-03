Los Cabos se une a los Consejos de Paz y Justicia Cívica para fortalecer la seguridad en BCS

En el marco de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, el Ayuntamiento de Los Cabos participó este 2 de diciembre en la toma de protesta del Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, organismos diseñados para coordinar acciones de seguridad, prevención y fortalecimiento del tejido social en los cinco municipios de Baja California Sur.

Durante el acto, el alcalde Christian Agúndez Gómez resaltó la importancia de trabajar en conjunto para consolidar entornos seguros. Subrayó que en Los Cabos existe un compromiso firme con la seguridad de las familias, de las y los trabajadores y de quienes visitan el destino.

“Nos sumamos con total disposición para contribuir en cualquier acción a favor de la seguridad, no únicamente en nuestro municipio, sino en todo Baja California Sur”, afirmó el presidente municipal, al destacar que la coordinación intermunicipal permitirá reforzar la prevención y actuar de manera más eficaz.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica son mecanismos impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas estructurales de la violencia mediante la colaboración entre autoridades y sociedad civil. Buscan promover espacios de diálogo, confianza comunitaria y corresponsabilidad social, integrando a los tres órdenes de gobierno y a representantes de los sectores religioso, empresarial, educativo, civil y comunitario.

La toma de protesta, realizada por la Secretaría de Gobernación, formalizó la instalación del Consejo Estatal de Paz, cuya Mesa Directiva quedó integrada por la Presidencia, la Secretaría General y la Dirección de Atención Ciudadana. Además, directoras y directores municipales iniciarán en los próximos días las primeras acciones coordinadas desde este organismo.

Con esta incorporación, Baja California Sur y Los Cabos avanzan en el fortalecimiento de estrategias de prevención, atención a las causas de la violencia y reconstrucción del tejido social, promoviendo entornos seguros para todas y todos desde los espacios de Paz y Justicia Cívica.