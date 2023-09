“Lo que se busca es un consenso entre puestos fijos y semifijos”: Dirección de Comercio La Paz

La Paz.- En el municipio de La Paz, desde el día 8 de septiembre se han presentado situaciones en torno a la reubicación de puestos semifijos en el centro histórico hacia un estacionamiento. Lo cual ha generado inconformidades por parte de los locatarios, particularmente en los que corresponden a los comercios fijos.

Al respecto, Cinthia García, Directora de Comercio del Ayuntamiento de La Paz argumentó que lo que principalmente se quiere es buscar un consenso, con orden, y ante esto se han logrado algunos acuerdos. Sin embargo, la fecha límite para concretar las decisiones a tomar serán hasta la primera semana de octubre:

“Hubo algunos avances, como no tener carros bodega,empezar a recortar los espacios a las medidas que debe de corresponder un semi-fijo, en las noches se debe de levantar el puesto y no se debe de quedar ahí, como establece el reglamento. Llegas, te pones, vendes, terminas de vender y retiras; y en eso vamos a estar en conjunto Seguridad Pública, el área de Comercio con sus inspectores, revisando que esta primera parte se cumpla en tanto se llega a la primera semana de octubre y ver cuál va a ser la decisión que van a tomar respecto a las propuestas que ellos mismos ahí plantearon”, detalló

Por su parte, la Directora de Comercio reconoce que es un problema que continúa y que se ha presentado durante los últimos años; razón por la cual se está buscando el libre derecho a la movilidad sin afectar el trabajo de los comerciantes:

“Estamos tratando de resolver, sé que es un problema añejo, sé que las administraciones lo han abordado desde diferentes puntos de vista, pero la autoridad no puede ser omisa y tampoco puede decir -vamos dejando así y que no se haga nada- tenemos la obligación de servir a la población, la población somos todos y como te digo, unos tienen derecho a la movilidad, que es constitucional, otros tienen derecho a ejercer la libre actividad comercial o al trabajo, entonces tenemos que encontrar el punto de coincidencia”, enfatizó

En este sentido, una de las propuestas planteadas por la Dirección de Comercio Municipal ha sido determinar el tema de propiedad privada y pago de arrendamiento entre todos los locatarios. Es decir, no manejarse como uso de suelo y redefinirse como otro tipo de puesto y formalizar su comercio, señaló Cinthia García:

“Una propuesta fue retomar la parte de que aceptaran el lugar de propiedad privada, en lugar de pagar el uso de suelo, entre todos pagarían su arrendamiento. Eso les da una libertad de no tener que estar sujetos a que una autoridad llegue y tome un criterio u otro criterio diferente, como ellos dicen “es que nos mueven” y es que luego no están de acuerdo, porque la calle al final del día no la puedes prescribir, la calle nunca vas a poder obtener un derecho por más que tengas cien o mil años en ella, la calle es de todos”, recalcó