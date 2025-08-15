Los Cabos se consolida como destino de lujo con millonaria derrama económica

El turismo de lujo en Los Cabos se consolida como un pilar clave para la economía del destino, con una derrama estimada de más de 1,015 millones de pesos en 2024, gracias a la actividad generada por la Red Virtuoso y sus 15 hoteles de lujo afiliados.

Según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), el segmento de lujo produjo 113,500 noches de habitación durante el año, con una tarifa promedio de 2,489 dólares por noche. El gasto medio por estancia fue de aproximadamente 57,000 pesos, reafirmando el posicionamiento de Los Cabos como uno de los destinos de lujo más importantes a nivel internacional.

🌎 Fiturca fortalece la presencia internacional de Los Cabos en el mercado de viajes de lujo

Durante su participación en el Virtuoso Travel Week 2025, representantes de Fiturca sostuvieron reuniones estratégicas con asesores de viajes, medios especializados y actores clave de la industria del turismo de lujo. El objetivo: expandir el alcance de Los Cabos en mercados internacionales prioritarios, como Brasil, aprovechando la nueva conectividad aérea vía Panamá con Copa Airlines.

“Los Cabos cuenta con 15 hoteles dentro de la red Virtuoso. Somos un referente por el nivel de servicio que ofrecemos y las experiencias en contacto con la naturaleza”, destacó Rodrigo Esponda Cascajares, director de Fiturca.

✈️ Expansión de conectividad y apertura de nuevos mercados de lujo

La estrategia de promoción busca ampliar la conectividad aérea y posicionar a Los Cabos no solo en sus mercados tradicionales (Estados Unidos, Canadá y México), sino también en nuevos mercados de alto valor, como el brasileño, que ahora cuenta con mejores opciones de acceso gracias a la conectividad regional.

Este enfoque integral refuerza el compromiso de Los Cabos con un modelo de turismo sustentable y de alta gama, orientado a viajeros con un alto poder adquisitivo, interesados en experiencias auténticas, exclusivas y en armonía con el entorno natural.

Los Cabos, un referente global en turismo de lujo

Con cifras récord y una estrategia clara de promoción internacional, Los Cabos se reafirma como uno de los principales destinos de lujo en América Latina, combinando infraestructura hotelera de primer nivel, conectividad estratégica y un enfoque en la sustentabilidad turística.

