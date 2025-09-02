Cristina Contreras busca consolidar confianza ciudadana en Congreso BCS

Este lunes 1 de septiembre, la XVII Legislatura de Baja California Sur (2024-2027) celebró sesión solemne para iniciar su segundo año de ejercicio constitucional, bajo la presidencia de la diputada María Cristina Contreras Rebollo.

Una presidencia histórica

Contreras Rebollo, representante de la población afromexicana, destacó el hecho histórico de ser la primera mujer afro en presidir el Congreso de BCS, un logro que calificó como un hito para toda la entidad.

Prioridades legislativas 2025-2026

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que los retos de este ciclo incluyen:

Turismo sostenible y regenerativo sin comprometer el futuro.

Vivienda digna y accesible, especialmente en Los Cabos y La Paz .

. Sistema de salud más justo y universal.

Educación, cultura y protección del medio ambiente.

Inclusión de grupos históricamente discriminados.

Armonización del Código Civil y fortalecimiento de la transparencia.

Unidad por el bienestar de los sudcalifornianos

Cristina Contreras convocó a sus colegas a que las diferencias políticas se transformen en acuerdos para el bien común: “Les invito a redoblar esfuerzos, a dejar atrás la división estéril y enfocarnos en lo que realmente importa: el bienestar de las y los sudcalifornianos”.

Mesa Directiva del Congreso 2025-2026

La Mesa Directiva queda integrada por Cristina Contreras como presidenta, Karina Olivas (PT) como secretaria, Sergio Polanco (MORENA) como vicepresidente y Sergio Guluarte Ceseña (MORENA) como prosecretario.