Jueves 15 de Enero, 2026
Seguridad

Consternación en El Pescadero por fallecimiento de Saúl tras agresión
Seguridad

Consternación en El Pescadero por fallecimiento de Saúl tras agresión

Publicaciones en redes sociales informaron sobre el presunto fallecimiento de Saúl, víctima de una agresión ocurrida en diciembre en la comunidad de El Pescadero. Familiares y ciudadanos exigen justicia.
15 enero, 2026
0
21
Reportan fallecimiento de Saúl tras agresión en El Pescadero

IMG: Redes sociales

A través de redes sociales y publicaciones de familiares, este jueves 15 de enero comenzó a circular información extraoficial sobre el fallecimiento del señor Saúl, quien permanecía hospitalizado desde el 25 de diciembre, luego de haber sido agredido en la comunidad de El Pescadero, La Paz.

De acuerdo con las versiones difundidas en plataformas digitales, Saúl se encontraba internado desde esa fecha a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el deceso. 

En las publicaciones realizadas en redes sociales, familiares, personas cercanas y ciudadanos han manifestado su indignación y exigencia de justicia, señalando que el caso no debe quedar impune. Según información que previamente circuló en redes, al menos nueve personas estarían presuntamente involucradas en la agresión contra la víctima.

Tras conocerse el caso, familiares y amigos realizaron dos bloqueos carreteros en la comunidad de El Pescadero, los días 1 y 11 de enero, con el objetivo de presionar a las autoridades para que se agilicen las investigaciones y se proceda contra los presuntos responsables.

Luego del último bloqueo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó de manera oficial que la investigación se encontraba en una fase final, señalando que ya se habían llevado a cabo entrevistas, diligencias testimoniales, cateos, así como el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

En días recientes, a través de redes sociales también se informó sobre la posible realización de un tercer bloqueo carretero la tarde de este jueves 15 de enero; sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada sobre si dicha acción se llevará a cabo.

La situación ha generado consternación en la comunidad de El Pescadero, donde habitantes reiteran su llamado a que el caso sea esclarecido y se garantice el acceso a la justicia.

EtiquetasEl Pescadero
