Baja California Sur lidera el crecimiento en construcción en los primeros nueve meses del 2025

Baja California Sur se posicionó en el primer lugar de crecimiento en el ramo de la construcción, con un avance del 26.9%, impulsado por el auge del turismo y el sector inmobiliario en destinos como Los Cabos y La Paz, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Proyectos de hoteles, viviendas vacacionales y servicios asociados han revitalizado la economía local, convirtiendo al estado en un abanico de oportunidades para el ramo de la construcción.

Sonora se posiciona en segundo lugar con un 19.7% de aumento, gracias a la sinergia entre la industria energética y manufacturera, mientras que Guanajuato obtuvo el 17.0%, beneficiado por el dinamismo del Bajío en automotriz, autopartes, bodegas y obras viales.

En contraste, el sector de la construcción en el resto del país enfrenta un panorama adverso al registrar una caída del 17.1% en el valor de producción durante los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, afecta a 22 de las 32 entidades federativas, donde se observan disminuciones anuales en la actividad de construcción. Solo 10 estados logran contrarrestar la tendencia con crecimientos positivos, destacando la disparidad regional que agrava las brechas económicas en el país.

Factores como retrasos en licitaciones públicas, altos costos de crédito y cuellos de botella en permisos han frenado el dinamismo del sector, impactando directamente en el empleo y la adquisición de vivienda para miles de familias mexicanas.

Otros estados que no están afectados son Sonora, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y Tlaxcala.