Inicia construcción de la Planta Sonoreña en San José del Cabo con inversión de 220 mdp

Con el objetivo de dar solución al problema sanitario en la zona centro, autoridades municipales realizaron la visita de obra de la primera etapa de la Planta Sonoreña, un proyecto estratégico gestionado por el alcalde Christian Agúndez, en coordinación con el director general de OOMSAPAS Los Cabos, Ing. Ramón Rubio Apodaca, y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Esta primera etapa contempla:

Ampliación de un módulo adicional de 50 litros por segundo, para alcanzar una capacidad total de 200 litros por segundo .

Construcción del emisor a presión y del cárcamo de bombeo, ubicado junto a la actual Planta Fonatur.

La obra ya se encuentra en proceso y cuenta con una inversión de 220 millones de pesos en este año.

Asimismo, para 2026 se proyecta la segunda etapa, con la construcción de la Planta Sonoreña 2, que sumará 250 litros por segundo, alcanzando una capacidad total de 400 litros por segundo en beneficio de la población.

El Gobierno Municipal, en coordinación con OOMSAPAS, refrenda su compromiso de impulsar proyectos sostenibles y de largo plazo que garanticen mejores servicios y calidad de vida para todas y todos los ciudadanos.

