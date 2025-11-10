Construcción de puentes en el paso a desnivel de Fonatur reducirá velocidad del tráfico

La construcción de los nuevos puentes en el paso a desnivel de Fonatur, en el corredor turístico de Cabo San Lucas–San José del Cabo, provocará una reducción temporal en la velocidad del tráfico vehicular, informaron autoridades locales.

🚧 Obras en Fonatur afectarán temporalmente la circulación

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Urbano de Los Cabos, los trabajos impedirán habilitar carriles con contraflujo, lo que ocasionará mayor carga vehicular en los accesos y salidas de la zona.

El titular de la dependencia, Roberto Flores Rivera, explicó que el proyecto contempla la construcción de cuatro puentes, dos de ellos ubicados en la glorieta central del paso a desnivel de Fonatur.

“Estamos en una de las etapas más críticas de la obra, ya que comenzó la construcción de los puentes. Recordemos que son cuatro: dos forman parte de la glorieta central. Esto nos obliga a modificar la operación vial y a cerrar los carriles del deprimido, donde ya no es posible establecer contraflujo”, detalló el funcionario.

Actualmente, el tráfico se canaliza por los carriles laterales, que conectan la zona del deprimido con el supermercado Chedraui, lo que ha provocado mayor lentitud en el tránsito entre Cabo San Lucas y San José del Cabo.

🛑 Llaman a conducir con precaución y planificar traslados

Flores Rivera enfatizó que la medida es temporal y necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto desarrollo de la obra.

“Aunque la velocidad de tránsito disminuya, es indispensable priorizar la seguridad y respetar los señalamientos viales durante esta etapa de construcción”, subrayó.

El Ayuntamiento de Los Cabos exhortó a los automovilistas a planificar sus traslados, salir con anticipación y acatar las indicaciones del personal de obra, con el fin de evitar accidentes y congestión vial en las horas pico.