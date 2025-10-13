Lanzan “Constructores Unidos por Sudcalifornia” para rehabilitar calles dañadas por lluvias

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, se reunió con representantes de empresas locales para acordar la jornada “Constructores Unidos por Sudcalifornia”. Este plan conjunto permitirá atender los daños en la infraestructura vial provocados por las recientes lluvias.

En el encuentro participó la secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), Carolina Armenta Cervantes. Informó que la iniciativa comenzará de inmediato y concluirá el viernes 17 de octubre, abarcando puntos estratégicos de la capital.

Durante la jornada se realizarán trabajos de rehabilitación de calles, recolección de escombros y limpieza urbana. El objetivo es recuperar la imagen de la ciudad y garantizar espacios más seguros para las familias.

El gobernador Castro Cosío invitó a la ciudadanía a sumarse a las labores de limpieza y restauración. Señaló que el propósito principal es restaurar los espacios urbanos afectados. Explicó que la estrategia tendrá una primera etapa de limpieza y una segunda fase de bacheo, para dejar La Paz en las mejores condiciones posibles.

Finalmente, Castro Cosío destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar y el desarrollo social. También subrayó que la colaboración entre empresas y ciudadanos fortalecerá la imagen urbana y demostrará que la reconstrucción de Baja California Sur es tarea de todos.