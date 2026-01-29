Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 28 de Enero, 2026
Consulados mexicanos rechazan acusaciones de supuestas actividades políticas

Consulados mexicanos desmienten señalamientos y reiteran labor institucional conforme a acuerdos internacionales vigentes
28 enero, 2026
Consulados mexicanos rechazan acusaciones

Los Consulados mexicanos en Estados Unidos rechazan versiones que los señalan por supuestas actividades políticas, al calificarlas como infundadas y carentes de sustento; la red consular de México afirma que su actuación se apega estrictamente a la ley y a los acuerdos internacionales, y subraya que los Consulados mexicanos mantienen una labor exclusivamente institucional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores sostiene que el trabajo consular se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y por la Convención Consular vigente entre México y Estados Unidos, instrumentos que establecen los límites y alcances de la representación consular y garantizan el respeto al principio de no intervención.

Las actividades de los Consulados mexicanos se realizan en coordinación con autoridades locales, estatales y federales del país anfitrión, siempre con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos. Cualquier afirmación que sugiera injerencia política es rechazada por carecer de veracidad y fundamento jurídico.

De acuerdo con la autoridad diplomática, los consulados existen para atender necesidades de la comunidad mexicana, con acciones de asistencia y protección consular como expedición de documentos oficiales, visitas a personas detenidas y repatriación de restos, además de promover vínculos económicos y culturales entre México y Estados Unidos.

El trabajo consular, añade la cancillería, no responde a coyunturas políticas ni a intereses partidistas, sino a la protección de las y los mexicanos en el exterior. Aclara que el reforzamiento de tareas de apoyo no implica, en ningún caso, alentar la participación en procesos políticos internos del país receptor.

Tan solo en 2025, los Consulados mexicanos en Estados Unidos emiten más de un millón de pasaportes, documentos que permiten a connacionales cumplir obligaciones legales y fiscales, lo que representa una contribución económica directa al país anfitrión.

Finalmente, la postura del gobierno federal se alinea con lo expresado por Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que la política exterior de México se sustenta en la no intervención y el respeto a la soberanía. Bajo estos principios, las oficinas consulares no promueven ni participan en manifestaciones o movilizaciones políticas dentro de Estados Unidos.

