Avanza consulta de la Ley de Personas Autistas en Baja California Sur

Se realizó la Etapa Consultiva de la Ley de Personas Autistas en Baja California Sur durante el periodo 2025–2026. Este importante evento tuvo como sede el Poliforo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde se dieron cita ciudadanos y autoridades. La creación de la Ley de Personas Autistas representa un avance significativo en la protección de los derechos de este sector de la población en el estado.

La organización de este ejercicio democrático estuvo a cargo del Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el trabajo conjunto de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, junto a la de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Durante la jornada, se buscó integrar la voz de las personas autistas en las decisiones que impactarán directamente su calidad de vida y desarrollo social.

El diputado Profe Martín Escogido Flores y la diputada Dalia Collins señalaron que resulta fundamental escuchar de manera directa a las personas autistas, así como a sus familiares y especialistas en la materia. Según los legisladores, esta cercanía permite que la legislación responda con efectividad a las necesidades reales que enfrenta la comunidad en Baja California Sur. El proceso de consulta es visto como una herramienta para fortalecer las políticas públicas de la entidad.

Por su parte, los representantes del Poder Legislativo destacaron que este tipo de ejercicios de consulta ciudadana robustecen la construcción de un gobierno incluyente basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos. El Congreso del Estado de Baja California Sur reafirmó así su compromiso con los grupos vulnerables al basar su trabajo en el diálogo y la participación social activa para la toma de decisiones.

Durante la consulta, se recopilaron diversas propuestas y experiencias que serán analizadas detalladamente para la redacción final del documento. Este proceso asegura que la labor del Poder Legislativo sea sensible y socialmente responsable, consolidando un marco legal que no solo sea teórico, sino práctico y funcional para todos los habitantes del estado.

