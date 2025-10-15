Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 14 de Octubre, 2025
HomeBCSBaja California Sur inicia consulta para Ley de Personas Autistas en Vizcaíno
BCS

Baja California Sur inicia consulta para Ley de Personas Autistas en Vizcaíno

Inicia en Vizcaíno la consulta para la Ley de Personas Autistas en Baja California Sur, con mesas de trabajo en educación, salud y empleo.
Luis Castrejón
14 octubre, 2025
0
16
Congreso de BCS Ley Autismo

Foto: Congreso de BCS

El 9 de octubre, en la delegación de Vizcaíno, comenzaron las mesas de trabajo para la Consulta de la Ley para Personas del Espectro Autista de Baja California Sur. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, encabezadas por la diputada Dalia Collins y el diputado Martín Escogido, arrancaron esta fase clave del proceso.

Durante esta etapa deliberativa, que recorrerá los cinco municipios de Baja California Sur, se recaban propuestas, experiencias y opiniones de personas autistas, familiares, cuidadores, educadores y especialistas. Se conformaron mesas temáticas sobre educación, salud, empleo, previsión social y otros temas prioritarios para la comunidad autista y sus familias.

La diputada Dalia Collins destacó la importancia de esta consulta ciudadana como un mecanismo para crear leyes inclusivas y ajustadas a la realidad de las personas con trastorno del espectro autista. Por su parte, el diputado Martín Escogido señaló que esta ley para personas autistas beneficiará a toda la sociedad y representa un paso hacia un marco legal con enfoque en derechos humanos, inclusión y empatía.

LEE MÁS: Congreso de BCS propone 2026 como Año del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel León …

Con estas acciones, el Congreso del Estado de Baja California Sur reafirma su compromiso con la inclusión social, la participación ciudadana y la justicia social, promoviendo un estado más equitativo y respetuoso de la diversidad funcional.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCongreso de BCS
Articulo anterior

Congreso de BCS propone 2026 como Año del Centenario del Natalicio del ...

Siguiente articulo

Tres mujeres acusadas de robo son rapadas y desnudadas en Puebla