Baja California Sur inicia consulta para Ley de Personas Autistas en Vizcaíno

El 9 de octubre, en la delegación de Vizcaíno, comenzaron las mesas de trabajo para la Consulta de la Ley para Personas del Espectro Autista de Baja California Sur. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, encabezadas por la diputada Dalia Collins y el diputado Martín Escogido, arrancaron esta fase clave del proceso.

Durante esta etapa deliberativa, que recorrerá los cinco municipios de Baja California Sur, se recaban propuestas, experiencias y opiniones de personas autistas, familiares, cuidadores, educadores y especialistas. Se conformaron mesas temáticas sobre educación, salud, empleo, previsión social y otros temas prioritarios para la comunidad autista y sus familias.

La diputada Dalia Collins destacó la importancia de esta consulta ciudadana como un mecanismo para crear leyes inclusivas y ajustadas a la realidad de las personas con trastorno del espectro autista. Por su parte, el diputado Martín Escogido señaló que esta ley para personas autistas beneficiará a toda la sociedad y representa un paso hacia un marco legal con enfoque en derechos humanos, inclusión y empatía.

LEE MÁS: Congreso de BCS propone 2026 como Año del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel León …

Con estas acciones, el Congreso del Estado de Baja California Sur reafirma su compromiso con la inclusión social, la participación ciudadana y la justicia social, promoviendo un estado más equitativo y respetuoso de la diversidad funcional.