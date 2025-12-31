Exhiben presunto consumo de alcohol en Hospital General del IMSS en Puebla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una investigación interna tras la difusión de imágenes y denuncias sobre consumo de alcohol dentro de las instalaciones del Hospital General de Zona 20, conocido como IMSS La Margarita, en Puebla. El presunto consumo de alcohol se habría registrado en vestidores y estacionamientos del nosocomio, según reportes de usuarios y trabajadores difundidos en redes sociales.

Las fotografías y videos compartidos por ciudadanos muestran bolsas de basura con el logo del IMSS repletas de latas de cerveza y botellas de licor en áreas internas, lo que sugiere que el consumo de alcohol no fue un hecho aislado ni exclusivo de la temporada decembrina.

El presunto consumo de alcohol en el IMSS La Margarita derivó en un enfrentamiento la noche del 28 de diciembre, cuando médicos externos que habían realizado un procedimiento quirúrgico encontraron a varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la zona de vestidores. El encuentro escaló hasta una agresión física contra uno de los trabajadores externos, quien fue atendido en el área de urgencias del propio hospital, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Tras el altercado, la delegación estatal del IMSS señaló que abrió una investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar sanciones conforme al Código de Conducta institucional. La institución reiteró que no tolerará conductas que violen la normatividad interna ni pongan en riesgo la seguridad de pacientes y personal.

Respuesta institucional y próximos pasos

En su comunicado oficial, el IMSS recordó su política de cero tolerancia ante conductas que contravengan normas éticas y de profesionalismo, al tiempo que exhortó a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales. La investigación busca determinar si hubo violaciones al reglamento interno relacionadas con el consumo de alcohol dentro del hospital.

El caso ha generado preocupación entre usuarios y trabajadores, quienes demandan medidas más estrictas de supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en el IMSS La Margarita, uno de los principales hospitales de la entidad.

