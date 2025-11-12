Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 12 de Noviembre, 2025
BCS

Se presentan 100 proyectos tecnológicos durante el CONTIE 2025 en la UABCS

Cien innovaciones computacionales se presentaron en la UABCS dentro del CONTIE 2025, buscando que la tecnología mejore la calidad de vida e impulse la inclusión social
Carlos Cisneros
12 noviembre, 2025
Presentan 100 proyectos tecnológicos en el CONTIE 2025 en la UABCS

Foto: UABCS

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se convirtió en sede de la innovación tecnológica al inaugurar el 4° Encuentro Internacional y 17° Nacional de Sistemas Computacionales. Este evento presentó más de cien proyectos revolucionarios y se lleva a cabo en el marco del Congreso Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación (CONTIE) 2025.

La ceremonia inaugural, realizada en el Poliforo Cultural Universitario, enfatizó que el desarrollo tecnológico debe priorizar el servicio a las personas y a la comunidad. El principal desafío ahora es mantener al ser humano en el centro del avance tecnológico, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de proteger el medio ambiente.

El Dr. Manuel Coronado García, Secretario General de la UABCS y representante del rector Dante Salgado González, invitó a los participantes a reflexionar sobre la relación actual entre la sociedad y la tecnología. Este encuentro se reconoce como un espacio vital donde los estudiantes pueden aplicar conocimientos y proponer soluciones a problemas sociales, cumpliendo con la Responsabilidad Social Universitaria.

Talento estudiantil impulsa la agenda inclusiva

El Dr. Andrés Sandoval Bringas, jefe del Departamento Académico de Sistemas Computacionales, destacó el compromiso y la creatividad que la comunidad estudiantil infundió en el evento. La labor docente fue crucial al transformar las ideas iniciales en proyectos con impacto genuino, logrando incluso reconocimientos nacionales e internacionales.

Sandoval Bringas agradeció a la Red Internacional de Tecnologías y Educación Inclusivas por integrar este Encuentro en el programa del CONTIE 2025. Esta colaboración fortalece los lazos académicos e impulsa soluciones tecnológicas que mantienen un profundo sentido humano.

Autoridades validan la educación de alta calidad

Durante el acto inaugural, el diputado Sergio Guluarte Ceseña y el Mtro. Jorge Alberto Vale Sánchez ofrecieron sus perspectivas ante la audiencia. Ambos reconocieron a la UABCS como una institución esencial que forma profesionales comprometidos con el desarrollo estatal a través de una educación de alta calidad.

El extenso programa del Encuentro continuará los días 13 y 14 de noviembre, ofreciendo conferencias, talleres especializados y concursos académicos. El cierre oficial tendrá lugar el viernes con la sesión plenaria de la red, la cual presentará las reflexiones derivadas y reafirmará el compromiso con la educación innovadora e inclusiva en los sistemas computacionales.

