Contingencia ambiental sigue en el Valle de México: estos autos no circularán el 14 de febrero

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México y este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, habrá restricciones vehiculares. La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que las condiciones atmosféricas adversas persistirán y que la calidad del aire podría ubicarse entre Mala y Muy Mala.

Las altas temperaturas previstas para este sábado complican el panorama. Se esperan máximas de hasta 29 grados Celsius, lo que favorece la formación y acumulación de ozono en la atmósfera, especialmente cuando se combina con estabilidad atmosférica y viento débil, condiciones típicas de un sistema anticiclónico como el que afecta actualmente al centro del país.

Leer más: Detienen en Cancún a Eduardo Albor, director de Dolphin Discovery, tras operativo de la Guardia Nacional

El organismo ambiental advirtió desde el pasado 9 de febrero que esta semana estaría marcada por factores meteorológicos adversos. La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera limita la dispersión de contaminantes, generando concentraciones elevadas que impactan directamente la salud de millones de habitantes en la capital y municipios conurbados.

Las restricciones vehiculares aplicarán en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Todos los vehículos con holograma 2 deberán suspender circulación. En el caso de holograma 1, no podrán circular aquellos con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0. Para holograma 0 y 00, la limitación será para engomado azul con placas terminación 9 o 0.

Leer más: Puente Nichupté se retrasa otra vez: Mara Lezama fija nueva fecha para marzo o abril

Los vehículos sin holograma —incluidos antiguos, foráneos o turísticos— tendrán la misma restricción que los de holograma 2. En cuanto a taxis, deberán acatar la medida conforme a su holograma, pero únicamente de 10:00 a 22:00 horas. Están exentos los autos eléctricos, híbridos, motocicletas y unidades con holograma 0 y 00 que no porten engomado azul.

La recomendación sanitaria es clara. Se pide a la población, en especial a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares, evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, franja en la que se prevé mayor concentración de ozono. No se aconseja realizar ejercicio, ni eventos culturales o recreativos en exteriores durante ese periodo.

Leer más: Por crisis sanitaria en Cuba; Alemania y Reino Unido bloquean viajes a la isla

La Comisión Ambiental informó que dará seguimiento puntual a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. La permanencia o levantamiento de la contingencia dependerá de la concentración de contaminantes y del comportamiento del sistema atmosférico en las próximas horas.

La contingencia ambiental en el Valle de México vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad estructural de la región ante episodios de alta contaminación, particularmente en temporadas de calor anticipado y estabilidad atmosférica prolongada.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO