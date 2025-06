Caos en Los Ángeles por la represión a la manifestación contra las redadas migratorias (VIDEO)

El viernes 6 de junio de 2025, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de una serie de redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que resultaron en la detención de al menos 45 personas.

Estas operaciones, llevadas a cabo en diversos puntos de la ciudad, incluyendo el Distrito de la Moda y una tienda Home Depot, provocaron protestas masivas por parte de activistas y miembros de la comunidad inmigrante.

Las manifestaciones, que congregaron a más de 300 personas, fueron reprimidas por fuerzas de seguridad que utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Multiple ICE raids in Los Angeles on Friday set off a wave of protests that were met with a show of force by officers in tactical gear, as the Trump administration’s sweeping crackdown on immigration escalates. https://t.co/mFEmSwc14k pic.twitter.com/nUaTQDuSS2

— The Washington Post (@washingtonpost) June 7, 2025