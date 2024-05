Continúa la huelga del COBACH en BCS: Sin avances en las negociaciones

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (SUTCBEBCS) sigue en huelga sin avances significativos en las negociaciones con el Gobierno del Estado. Así lo informó el profesor José Alfredo Duarte Jiménez, secretario general del sindicato.

Inicialmente solicitaron un incremento del 15% en salarios y la modificación de 24 cláusulas económicas del contrato colectivo. El Gobierno del Estado ofreció un aumento del 3% sin prestaciones, lo cual rechazaron

Tras varias propuestas y contrapropuestas, la última oferta del gobierno fue un incremento del 3.8% sin prestaciones, lo cual fue rechazado por la base sindical. El sindicato propone un 6.16% de incremento salarial más una bolsa de 5 millones de pesos para modificar dos prestaciones.

“No hemos tenido reunión directamente con las autoridades de Gobierno del Estado, a pesar de algunas publicaciones que surgieron por ahí de Gobierno del Estado, no ha habido ningún acercamiento formal. Lo único fue que este 23 de mayo hablé con el Secretario General Saúl González y me comentó que están esperando una ampliación en el presupuesto del par y paso para poder hacernos una propuesta y llamarnos más tarde para reunirnos pero hasta ahí vamos, no hay ningún otro acercamiento”.

En relación con el impacto en los estudiantes, el secretario general explicó que el semestre aún no ha terminado y los alumnos están en el proceso de certificación. Los de sextos semestres van de salida y se realizará la preparación para el ingreso de nuevos alumnos. Además del progreso de los estudiantes de segundo y cuarto semestre.

“No, no han cerrado su ciclo escolar aún. Es fecha que no se ha terminado, están ahorita en la certificación de los sextos semestres el proceso de los alumnos que van a ingresar y obviamente los alumnos de segundo y cuarto semestre están todavía en proceso […] por parte de las autoridades no sé qué indicación vaya a ver del Colegio de Bachilleres, pero por parte de los trabajadores prestarán toda la atención a solventar esos problemas para que los alumnos no tengan ninguna afectación”.