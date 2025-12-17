Continua la crisis de drenajes en Comondú: alcalde Pantoja anuncia obra para resolver el conflicto

Un problema histórico en Ciudad Constitución

El presidente municipal Roberto Pantoja Castro anunció el inicio de una obra para atender las fugas de aguas negras que afectan a colonias de Ciudad Constitución, en especial la calle Galeano, donde vecinos denuncian que “viven entre aguas residuales”.

El alcalde reconoció que el tema de los drenajes es uno de los mayores retos de su gestión. Las lluvias torrenciales de este año agravaron la situación y colapsaron la red municipal.

“Este año nos llovió siete veces en un mes y medio, y nos colapsó toda la red de drenajes porque no tenemos vías pluviales de salida de agua”, explicó Pantoja.

Compromiso y reclamos ciudadanos

El edil admitió que el problema no nació en su administración, pero ahora él recibe los reclamos directos de la gente.

“La gente está nadando en las aguas negras… y entiendo la molestia. Yo asumo el compromiso, el presidente soy yo, y la responsabilidad de conducir los hilos del municipio recae en un servidor”, afirmó.

Críticas y financiamiento

Pantoja cuestionó las críticas de la oposición, que reprochan tanto la existencia del problema como la forma de financiar la obra mediante un crédito.

“Si tienen magia en las manos, que nos den otra solución y lo hacemos con mucho gusto”, ironizó.

El alcalde informó que el ingeniero agrónomo Jesús Guillén, vecino de la colonia afectada y participante en las protestas, fue designado como enlace comunitario para supervisar la calidad de la obra.

“Él sufre todos los días este problema y será quien nos diga si se cumple con lo que la gente demanda”, puntualizó.

Mensaje de fin de año

El presidente municipal aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los sudcalifornianos:

“Deseo a todos una feliz Navidad y que el año que viene nos vaya mejor a todas y a todos”.

Lee más: Christian Agúndez entrega rehabilitación de Casa Peregrino en San José del Cabo

La obra busca poner fin a décadas de rezago en infraestructura de drenaje, un problema que se convirtió en crisis sanitaria y social. Aunque enfrenta críticas por el financiamiento, el Ayuntamiento asegura que no puede esperar más tiempo para resolver una situación que afecta la vida diaria de cientos de familias.