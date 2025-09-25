Continúan rehabilitando caminos y espacios públicos en La Paz como parte del programa “Reconstruyendo la Paz”

Como parte del programa “Reconstruyendo la Paz”, el Ayuntamiento de La Paz reforzó las tareas de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, informó la titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Aurora Hernández Espinoza.

En la última semana, se nivelaron más de 20 kilómetros de caminos vecinales de terracería en colonias como La Pasión, Ayuntamiento, Progreso, Paraíso del Sol, Primero de Mayo, fraccionamiento Juárez y El Conchalito.

Además, se realizaron acciones de recolección con dompe en vialidades y espacios públicos, entre ellos el panteón de Los San Juanes, el parque Revolución, Eco Parque, Valle del Mezquite y las colonias San Fernando, La Fuente, Villas del Encanto y el arroyo Esterito.

El área de Parques y Jardines también llevó a cabo limpieza y deshierbe en los parques Revolución y Morelos, así como en Villa Naomi, el parque principal de Villas del Encanto, Paraíso del Sol y el área de Cola de la Ballena.

Aurora Hernández destacó que estas acciones tienen como objetivo mejorar la imagen urbana y garantizar a la ciudadanía espacios seguros y funcionales para el esparcimiento y la convivencia social.