Continúan las capacitaciones internacionales de bomberos en San José del Cabo

En el marco del II Congreso Internacional de Bomberos & Brigadistas 2025, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo desarrolla jornadas de capacitación teórico-práctica en su nuevo Campo de Entrenamiento. Participan 250 especialistas del sistema de emergencias de México, Estados Unidos y Chile, bajo la instrucción de 50 expertos internacionales.

El comandante del departamento, Omar Barreras Núñez, indicó que el congreso, realizado del 6 al 10 de octubre, busca fortalecer las competencias técnicas y operativas de los cuerpos de emergencia.

“Con esta segunda edición buscamos contar con bomberos más profesionales, eficientes y con mayor capacidad de respuesta. Los participantes enfrentan escenarios reales de incendios estructurales, rescates vehiculares, atención prehospitalaria a pacientes prensados o con quemaduras, así como investigación de incendios y brigadas en el sector hotelero”, destacó.

Barreras Núñez resaltó que estas capacitaciones de alto nivel garantizan un servicio seguro y de calidad para la ciudadanía, consolidando un sistema de emergencias sólido y profesional. Además, fomentan la cooperación internacional y la hermandad entre cuerpos de bomberos, abriendo puertas a futuros programas de especialización.

Durante las jornadas, los participantes realizan prácticas con fuego y escenarios controlados, evaluando su capacidad física, técnica y mental. Todas las actividades se llevan a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con instructores certificados internacionalmente, asegurando un proceso formativo de alto rendimiento y excelencia operativa.

Con esta edición, San José del Cabo se consolida como referente en capacitación y profesionalización de bomberos, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con la seguridad, preparación y protección civil.