Sábado 11 de Octubre, 2025
Los Cabos

Continúan las capacitaciones internacionales de bomberos en San José del Cabo

Durante cinco días, 250 especialistas de México, EE. UU. y Chile participan en capacitación avanzada para fortalecer la seguridad y profesionalización del cuerpo de bomberos en San José del Cabo.
Daniela Lara
11 octubre, 2025
Continúan capacitaciones de alto rendimiento en el Campo de Entrenamiento de Bomberos de San José del Cabo

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En el marco del II Congreso Internacional de Bomberos & Brigadistas 2025, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo desarrolla jornadas de capacitación teórico-práctica en su nuevo Campo de Entrenamiento. Participan 250 especialistas del sistema de emergencias de México, Estados Unidos y Chile, bajo la instrucción de 50 expertos internacionales.

El comandante del departamento, Omar Barreras Núñez, indicó que el congreso, realizado del 6 al 10 de octubre, busca fortalecer las competencias técnicas y operativas de los cuerpos de emergencia.

“Con esta segunda edición buscamos contar con bomberos más profesionales, eficientes y con mayor capacidad de respuesta. Los participantes enfrentan escenarios reales de incendios estructurales, rescates vehiculares, atención prehospitalaria a pacientes prensados o con quemaduras, así como investigación de incendios y brigadas en el sector hotelero”, destacó.

Barreras Núñez resaltó que estas capacitaciones de alto nivel garantizan un servicio seguro y de calidad para la ciudadanía, consolidando un sistema de emergencias sólido y profesional. Además, fomentan la cooperación internacional y la hermandad entre cuerpos de bomberos, abriendo puertas a futuros programas de especialización.

Durante las jornadas, los participantes realizan prácticas con fuego y escenarios controlados, evaluando su capacidad física, técnica y mental. Todas las actividades se llevan a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con instructores certificados internacionalmente, asegurando un proceso formativo de alto rendimiento y excelencia operativa.

Con esta edición, San José del Cabo se consolida como referente en capacitación y profesionalización de bomberos, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con la seguridad, preparación y protección civil.

