Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Diciembre, 2025
HomeLa PazContinúan descuentos en el pago del predial en La Paz; habilitan kioscos multiservicios
La Paz

Continúan descuentos en el pago del predial en La Paz; habilitan kioscos multiservicios

El Ayuntamiento de La Paz informó que durante el mes de diciembre continúan vigentes los descuentos en el pago del impuesto predial, como parte del programa Predial 2026
Joaquín Sánchez Castro
13 diciembre, 2025
0
0
Continúan descuentos en el pago del predial en La Paz; habilitan kioscos multiservicios

Foto: Cortesía

El Ayuntamiento de La Paz mantiene activos durante diciembre los descuentos del programa Predial 2026, con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno del impuesto predial y apoyar la economía de las familias paceñas.

De acuerdo con la información oficial, se otorga un 20% de descuento en el impuesto predial correspondiente a 2026, además de un 50% de descuento en multas y recargos 2025 y un 15% en ejercicios anteriores del predial 2025, beneficios que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.

Adicionalmente, las autoridades municipales informaron que las y los contribuyentes pueden acceder a un 5% de descuento adicional al realizar su pago en línea o a través de los kioscos multiservicios, registrando la clave de usuario SAPA que corresponda al predio.

LEE MÁS:

Invita Ayuntamiento de La Paz a la Feria de Adopción Canina en el parque Cuauhtémoc

Como parte de estas facilidades, se habilitaron kioscos multiservicios donde la ciudadanía puede pagar su predial con o sin el desplegado, siguiendo un proceso sencillo: escanear el código QR del recibo o ingresar el folio o clave catastral, verificar los datos, realizar el pago con tarjeta y recoger el recibo de manera inmediata.

El Ayuntamiento destacó que estos módulos permiten un pago fácil, rápido y seguro, reduciendo filas y tiempos de espera, además de ampliar las opciones para cumplir con esta obligación fiscal antes de que concluya el año.

Finalmente, se reiteró la invitación a la población a aprovechar los descuentos vigentes y los módulos de pago disponibles, recordando que los recursos recaudados se destinan a servicios públicos y obras en beneficio del municipio de La Paz.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La Pazkioscos multiserviciosPredial
Articulo anterior

Caos, estafas y detenciones en India por la visita exprés de Lionel ...