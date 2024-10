Continúan movilizaciones por la desaparición de Yeimi Alondra Aguirre

Han pasado ya más de dos semanas desde la desaparición de Yeimi Alondra Aguirre López, y su paradero continúa siendo un misterio. Familiares y amigos han encabezado diversas movilizaciones en la zona turística de Cabo San Lucas, buscando mantener la atención sobre el caso y solicitar la ayuda de la ciudadanía para obtener información que pueda dar con su localización.

Comunidad de Cabo San Lucas exige la pronta localización de Yeimi Alondra

La joven de 21 años fue vista por última vez la madrugada del 27 de septiembre, afuera de un antro en Cabo San Lucas, según lo relatado por su madre, Deysi Yeimi López. A pesar de que ha pasado un tiempo considerable, las autoridades no han ofrecido avances concretos en la investigación, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre sus seres queridos.

“Que están investigando, pero me he sentido ignorada, ahorita fui al palacio municipal, derechos humanos está ahí apoyando al menos, porque me sentí muy ignorada, ahorita con eso ya siendo un poco más de apoyo, pero no voy a descansar hasta encontrar a mi hija”, expresó Deysi Yeimi López Trinidad, madre de Yeimi Alondra.