Continúan operativos de búsqueda de policías desaparecidos en Comondú

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que continúan los operativos de búsqueda para localizar al policía tercero José Gabriel Morales Meza y al policía Yair Radilla Flores en la ciudad y zonas aledañas del municipio de Comondú. Con el objetivo de recabar información que permita dar con su paradero, se ha puesto a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 911 y la línea anónima 089.

Las autoridades recalcaron que, hasta el momento, no se ha emitido un toque de queda en la zona y que los operativos en curso son exclusivamente de búsqueda e investigación. Por lo tanto, las actividades recreativas y comerciales en el municipio se están llevando a cabo de manera normal. La Secretaría de Seguridad hace un llamado a la población a no caer en la desinformación y a evitar compartir datos que no sean emitidos de manera oficial por las autoridades de seguridad o procuración de justicia.

La dependencia agradeció el trabajo coordinado de las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes han brindado su apoyo desde que se activaron los trabajos de búsqueda.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso de continuar implementando acciones y estrategias que refuercen las tareas de seguridad y prevención, siempre en apego a la normatividad, derechos humanos y principios que rigen a la institución.