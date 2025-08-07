Controlado incendio en carrizales del palmar de Santa Rosa; se realizan trabajos de mitigación

Un incendio registrado este miércoles en la zona de carrizales del palmar de Santa Rosa se encuentra contenido y controlado, informó el comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez.

El siniestro movilizó a seis unidades extintoras, pipas y autoridades de distintos órdenes de gobierno, quienes trabajan de manera interinstitucional en las labores para sofocar por completo las llamas y evitar su reactivación.

De acuerdo con Barreras Núñez, se mantienen labores de mitigación en el área afectada. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Por su parte, Nataly Cruz Ocampo, directora municipal de Ecología, indicó que el incendio fue detectado a tiempo, lo que permitió una pronta respuesta por parte de los cuerpos de emergencia. Enfatizó además que la brigada forestal del Estero de San José del Cabo también participa activamente en los trabajos en la zona.

En tanto, Francisco Cota Márquez, titular de Protección Civil de Los Cabos, señaló que las causas del incendio aún se desconocen, pero se espera que los trabajos de mitigación concluyan durante el transcurso de esta misma tarde.

Las autoridades recomendaron evitar la zona para permitir la libre circulación de los vehículos de emergencia y facilitar las maniobras de los cuerpos de atención.