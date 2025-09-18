Inversión millonaria en La Paz: solucionarán problema histórico de agua en el Esterito

Una nueva línea de distribución de agua potable comenzó a construirse en el Centro y la colonia El Esterito de La Paz, Baja California Sur, para beneficiar a 1,470 familias y más de 4,600 habitantes. La alcaldesa Milena Quiroga Romero presentó el proyecto durante las audiencias ciudadanas, destacando su impacto en la comunidad.

La obra, a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), busca resolver los retrasos crónicos en el suministro y los problemas de baja presión que afectan a la zona. La directora del organismo, Zulema Lazos Ramírez, confirmó que la intervención optimizará la capacidad de conducción del vital líquido.

Solución a una problemática histórica en la colonia

Lazos Ramírez reconoció que la colonia El Esterito ha enfrentado por años un abasto oportuno deficiente. Enfatizó que, pese a las dificultades, nunca ha existido falta de compromiso para atender a los usuarios. “Esta obra es un claro ejemplo de la voluntad de mejorar el servicio”, afirmó la funcionaria.

El proyecto permitirá una óptima interconexión entre el sector 13 y la zona de El Esterito. Esto garantizará un flujo de agua más eficiente y constante para las casi 1,500 familias que dependen de esta red.

Detalles de la inversión y la obra hidráulica

La obra cuenta con un monto de inversión autorizado de 1 millón 765 mil pesos de recursos públicos. Consiste en la instalación de una nueva tubería de 6 pulgadas de diámetro y la construcción de una caja de válvulas en el cruce de las calles Valentín Gómez Farías y José María Morelos.

Los trabajos incluyen arreglos hidráulicos a lo largo de la calle José María Morelos hasta Belisario Domínguez. La nueva tubería se conectará directamente a la línea que proviene del tanque Colina de la Cruz 2, lo que resolverá los problemas de presión de raíz.

Compromiso municipal con el servicio de agua

La alcaldesa Milena Quiroga Romero reiteró que mejorar el abasto de agua es una prioridad de su administración. Subrayó que las estrategias y obras se respaldan con presupuesto tangible para generar resultados visibles en los hogares.

“Van a ver la zanja y van a estar trabajando, quitando una tubería y poniendo una nueva… con esto los problemas de baja presión con la que llega el agua se tienen que resolver”, explicó la presidenta municipal a los ciudadanos. La obra consolida el compromiso del Ayuntamiento de La Paz y del OOMSAPAS con el bienestar de las familias paceñas.