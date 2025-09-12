Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
HomeBCSFirman convenio en BCS para modernizar comunicación judicial
BCS

Firman convenio en BCS para modernizar comunicación judicial

Ejecutivo y Judicial de BCS acuerdan modernizar la comunicación oficial y digitalizar trámites judiciales
Brenda Ireri Yáñez
12 septiembre, 2025
0
16
Convenio Ejecutivo Judicial BCS justicia digital

Imagen: Gobierno de BCS

El secretario General de Gobierno, José Saúl González Núñez, firmó un convenio interinstitucional de Comunicación Oficial por Medios Electrónicos con la Magistrada Presidenta Claudia Jeanette Cota Peña, en representación del Poder Judicial de Baja California Sur.

González Núñez afirmó que el Gobierno del Estado mantiene su compromiso de impulsar acciones que beneficien a la población, en especial en áreas prioritarias como la justicia.

Este acuerdo fortalece la colaboración entre los poderes públicos y cumple el objetivo de modernizar las instituciones mediante el uso de tecnologías.

El convenio sienta las bases para una comunicación oficial dentro del sistema de justicia digital. Incluye políticas públicas para digitalizar trámites y servicios en las materias familiar, civil y mercantil.

Finalmente, González Núñez reconoció la disposición del Tribunal Superior de Justicia para consolidar un sistema judicial moderno y digital. Con ello se busca optimizar recursos, procesos y tiempos, y ofrecer una impartición de justicia pronta y expedita a la ciudadanía.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno Baja California Sur
Articulo anterior

Otro socavón afecta la Transpeninsular en menos de 24 horas

Siguiente articulo

Tensión México–EE.UU. deja a restaurantes de Los Cabos con 40 % menos ...