Firman convenio en BCS para modernizar comunicación judicial

El secretario General de Gobierno, José Saúl González Núñez, firmó un convenio interinstitucional de Comunicación Oficial por Medios Electrónicos con la Magistrada Presidenta Claudia Jeanette Cota Peña, en representación del Poder Judicial de Baja California Sur.

González Núñez afirmó que el Gobierno del Estado mantiene su compromiso de impulsar acciones que beneficien a la población, en especial en áreas prioritarias como la justicia.

Este acuerdo fortalece la colaboración entre los poderes públicos y cumple el objetivo de modernizar las instituciones mediante el uso de tecnologías.

El convenio sienta las bases para una comunicación oficial dentro del sistema de justicia digital. Incluye políticas públicas para digitalizar trámites y servicios en las materias familiar, civil y mercantil.

Finalmente, González Núñez reconoció la disposición del Tribunal Superior de Justicia para consolidar un sistema judicial moderno y digital. Con ello se busca optimizar recursos, procesos y tiempos, y ofrecer una impartición de justicia pronta y expedita a la ciudadanía.

