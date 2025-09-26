Invitan a conversatorio clave en La Paz para abordar la prevención del suicidio y la salud mental

Prevención del Suicidio será el tema central de un conversatorio crucial organizado por la Dirección Municipal de Inclusión. El evento busca cambiar la narrativa en torno a la salud mental, promoviendo el diálogo y la comprensión en la comunidad.

La cita, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es el lunes 29 de septiembre a las 8:00 de la mañana. El evento se llevará a cabo en el auditorio de Ciencias del Mar y de la Tierra (Edificio CTM-03) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El objetivo central del evento es fomentar la importancia de hablar, reflexionar y actuar en torno a la salud mental. Cada participante dispondrá de cinco minutos para compartir su experiencia durante el encuentro.

Combatir los estigmas entorno al suicidio

Fabricio Arraut, Director Municipal de Inclusión, aseguró que este espacio es fundamental para derribar los estigmas que rodean al suicidio. Con esta iniciativa, se busca promover una cultura de comprensión y apoyo mutuo.

Arraut enfatizó que la prevención del suicidio es una labor que requiere el compromiso de toda la sociedad. Explicó que cada voz que se suma puede ser un puente de esperanza para quienes atraviesan momentos de dolor y silencio.

Compromiso Municipal para el Desarrollo Pleno

La administración municipal de La Paz ha reafirmado su compromiso por garantizar un desarrollo pleno y seguro de las y los ciudadanos. Buscan abrir espacios de diálogo donde sea posible escuchar con empatía.

Fomentar una cultura de comprensión y apoyo es vital para reconocer los derechos humanos de todas las personas, según el Ayuntamiento. El conversatorio representa un esfuerzo por garantizar estos derechos mediante la apertura de espacios de diálogo.