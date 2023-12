Hombre convierte su casa en una granja de peces en La Paz

En la colonia Diana Laura, en la capital del estado, se encuentra Enrique Velázquez García, un granjero de peces importados que con su ingenio y pasión reutilizó materiales recolectados en los arroyos y así transformó el patio de su hogar en un acuario.

“Como esta granja, al cerrar el taller, no tenía recursos, empecé a utilizar todo lo que estaba a mi disposición. Todos los cuadros que tenían les quité los vidrios y empecé a armar peceras. Después, en el arroyo caminando, encontraba cosas que la gente tiraba, como botes, tambos, refrigeradores que no sirven y eso es lo que se está utilizando para reproducir; porque la demanda de los peces es mucha, se reproducen muy rápido”, relató

Siendo un biólogo marino y escritor, Enrique necesitaba una inspiración para redactar sus cuentos de hadas, ya que los peces solían ser la musa de sus historias. No obstante, nunca se había animado a crear su propia granja.

Fue durante la pandemia por Covid-19 que decidió emprender su proyecto. Anteriormente, él laboraba en un taller de serigrafía; y tras un enorme momento de introspección en 2020, puso en práctica sus conocimientos de lo que más le apasiona: la biología, los peces y la fotografía.

Actualmente, tiene 1,800 peces criados. Maneja más de 40 líneas de los géneros guppys, mollys y enders; es decir, especies importadas del medio oriente. Esto ha generado interés por parte de la ciudadanía local, nacional y extranjera. Su pasión también se ha convertido en un negocio, pues vende un promedio de 100 peces al mes.

Enrique también formó su propia línea de peces; razón por la que tiene la intención de competir en un torneo internacional en Estados Unidos.

“De lo que más me ha gustado son las fotografías que les tomo, porque capto cosas que nadie ha fotografiado. Eso es lo que más me gusta; me gustan mucho también las líneas que están saliendo, por la genética. Siempre hay muchos reproductores, sobre todo en Tailandia y en Indonesia, que reproducen sus peces y crean nuevas líneas, entonces eso me gusta mucho. Aquí yo también desde que empecé la granja hasta ahorita tengo líneas propias de la granja, como esta, esta solamente está aquí nacida y reproducida aquí”, expresó