Congreso convoca a integrar el Consejo Consultivo del ITAI en BCS

Este jueves, el Congreso del Estado de Baja California Sur a través de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción presentaron la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) en Baja California Sur.

Este órgano de consulta y asesoría que se conformará validará de manera interna y externa, a través de asambleas y sesiones los trabajos que realice el ITAI en BCS. Por lo que la diputada Gabriela Cisneros Ruiz subrayó la importancia de la participación en este ejercicio para integrar el consejo.

“Creo que es muy importante que podamos contar con la participación de la ciudadanía y sobre todo en un espacio tan importante como lo es el Instituto de donde emana, la transparencia de todos los sujetos obligados”.

Cisneros Ruiz agregó que el Congreso del Estado trabaja en mejorar la transparencia y erradicar la corrupción en la entidad.

“Hemos estado fortaleciendo los trabajos, contribuyendo e impulsando de alguna manera a que se mejore el presupuesto para el ITAI, hemos contribuido para que las otras partes que conforman el sistema anticorrupción tengan un presupuesto con el que puedan ser funcionales, se estableció también la Ley de Archivos para el Estado, que es parte de la columna vertebral que se está trabajando dentro de la transparencia, y ya tenemos para el Estado de Baja California Sur nuestra Fiscalía Anticorrupción”.

Por otro lado, la Comisionada presidenta del ITAI en BCS, Rebeca Buenrostro Gutiérrez agregó que si hay resultados y si hay sanciones a los servidores públicos que no cumplen su obligación de transparentar y emitir información.

“Estamos trabajando en el tema de gobierno abierto, de municipios abiertos para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción que somos parte del comité coordinador y con ello generar acciones de transparencia proactiva. Es decir que el sujeto obligado o las autoridades no solamente estén constreñidos a un número de obligaciones de transparencia que rendir, sino que vayas más allá de eso y que hagan participe a la ciudadanía en el tema de transparencia para medir y calificar el ejercicio de la función pública que tiene.”

Finalmente, no haber ejercido cargo de dirigencia partidista, no haber contendido para un cargo de elección popular y no haber sido miembro de los órganos de gobierno, son algunas de las bases de participación para integrar el consejo consultivo.

Esta información la puedes encontrar en www.cbcs.gob.mx, así como todas las acciones realizadas por el Congreso del Estado de Baja California Sur.