¿Quiénes son los convocados de la selección mexicana para el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Futbol ha oficialmente desvelado la lista de 23 jugadores convocados para su concentración inaugural, con miras a la Copa del Mundo de 2026. Este grupo inicial, exclusivamente conformado por futbolistas de la Liga MX, marca el inicio formal de las preparaciones bajo la dirección de Javier Aguirre.

Esta convocatoria, calificada de sorprendente por algunos, busca permitir al cuerpo técnico evaluar a una gama más amplia de talentos. Su objetivo es afinar al equipo antes de la inminente Fecha FIFA de septiembre, donde México se medirá a Japón el 6 de septiembre y a Corea del Sur el 9 de septiembre, ambos partidos en Estados Unidos.

Lista de los jugadores convocados de la selección mexicana

A continuación, la lista detallada de los 23 jugadores convocados para este primer microciclo:

Porteros:

– Raúl Rangel (Chivas)

– Sebastián Jurado (FC Juárez)

– Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas:

– Denzell García (FC Juárez)

– Diego Barbosa (Toluca)

– Ramón Juárez (América)

– Víctor Guzmán (Monterrey)

– Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

– Daniel Aceves (Pachuca)

– Gerardo Arteaga (Monterrey)

– Diego Campillo (Chivas)

– Bryan González (Chivas)

Mediocampistas:

– Fidel Ambriz (Monterrey)

– Isaías Violante (América)

– Alexis Gutiérrez (América)

– Jesús Angulo (Toluca)

– Jorge Ruvalcaba (Pumas)

– Ozziel Herrera (Tigres)

– Diego Lainez (Tigres)

– Luis Romo (Chivas)

– Erick Sánchez (América)

Delanteros:

– Germán Berterame (Monterrey)

– Armando González (Chivas)

La nómina resalta por la ausencia de jugadores que militan en ligas europeas. Asimismo, futbolistas Sub-20 no se consideraron para este microciclo, debido a que este grupo se prepara para la Copa del Mundo de su categoría en Chile, programada del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.