Convocan a marcha por la paz en Uruapan para exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo
A casi una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la comunidad michoacana ha convocado a una marcha por la paz para el viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana.
La marcha por la paz en Uruapan arrancará en la glorieta de McDonald’s y culminará en la Pérgola Municipal. El objetivo es exigir justicia y seguridad ante los hechos de violencia que el estado ha vivido en los últimos meses, así como por el asesinato de Carlos Manzo.
A su vez, diversos colectivos ciudadanos anunciaron un paro general de actividades que acompañará la movilización y que invita a los participantes a portar vestimenta blanca o negra, en un simbólico gesto de paz y luto colectivo por las víctimas de la violencia.
Bajo el lema “Por los que ya no están, por los que aún tienen miedo y por los que seguimos de pie”, los manifestantes apuestan por la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia en una ciudad que exige respuestas.
- Lee más: Video: Revelan que el asesino del alcalde de Uruapan era un joven de 17 años abatido en el ataque
Esta marcha se suma a otras movilizaciones que ya han ocurrido en Michoacán, la más reciente el miércoles 5 de noviembre, donde ciudadanos de varios municipios de Michoacán realizaron una marcha en memoria de Carlos Manzo, en la ciudad de Lázaro Cárdenas.
- Lee más: ¿Quién es Grecia Quiroz?, virtual sustituta de Carlos Manzo a la alcaldía de Uruapan, Michoacán
Para quienes participen, se recomienda llegar con tiempo al punto de encuentro, llevar vestimenta blanca o negra, y colaborar para que la manifestación conserve carácter pacífico, como fue convocada.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.