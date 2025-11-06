Convocan a marcha por la paz en Uruapan para exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo

A casi una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la comunidad michoacana ha convocado a una marcha por la paz para el viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana.

La marcha por la paz en Uruapan arrancará en la glorieta de McDonald’s y culminará en la Pérgola Municipal. El objetivo es exigir justicia y seguridad ante los hechos de violencia que el estado ha vivido en los últimos meses, así como por el asesinato de Carlos Manzo.

A su vez, diversos colectivos ciudadanos anunciaron un paro general de actividades que acompañará la movilización y que invita a los participantes a portar vestimenta blanca o negra, en un simbólico gesto de paz y luto colectivo por las víctimas de la violencia.

Bajo el lema “Por los que ya no están, por los que aún tienen miedo y por los que seguimos de pie”, los manifestantes apuestan por la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia en una ciudad que exige respuestas.

Esta marcha se suma a otras movilizaciones que ya han ocurrido en Michoacán, la más reciente el miércoles 5 de noviembre, donde ciudadanos de varios municipios de Michoacán realizaron una marcha en memoria de Carlos Manzo, en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Para quienes participen, se recomienda llegar con tiempo al punto de encuentro, llevar vestimenta blanca o negra, y colaborar para que la manifestación conserve carácter pacífico, como fue convocada.