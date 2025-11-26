Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 26 de Noviembre, 2025
HomeEdictos y ConvocatoriasConvocatoria 14/2025
Edictos y Convocatorias

Convocatoria 14/2025

CPS Noticias
26 noviembre, 2025
0
12

 

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEDICTO / AVISO / CONVOCATORIAS
Articulo anterior

Selección Femenil Mexicana lidera el ranking en Mundial de Flag Football

Siguiente articulo

“Una Noche por Ellas”: Ciudad Constitución marcha contra la violencia hacia las ...