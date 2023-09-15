Convocatoria Colonos Legendarios Autoservicio

CONVOCATORIA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS NO. 181,183,186 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO, S. A. DE C.V., A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 A.M., EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA
2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DICTAMEN, PARA SU APROBACIÓN
4.-INFORMACION Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE TRASMISIÓN DE ACCIONES CON MOTIVO DE CONCLUSIÓN DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS.
5.-INFORMACION Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE TRASMISIÓN DE ACCIONES POR ENDOSOS O DONACION.
6.-DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA CANCELACION Y EMISION DE NUEVOS TITULOS DE ACCIONES RESPECTO DE LOS SUSCRITOS ANTERIORMENTE.
7.-PRESENTACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO.
8.-ASUNTOS GENERALES.
9.-DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL.
10.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA