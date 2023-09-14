Convocatoria Colonos Legendarios de Cabo San Lucas

CONVOCATORIA
A LOS ACCIONISTAS DE “COLONOS LEGENDARIOS DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.”
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS No. 182 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE:
COLONOS LEGENDARIOS
DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.
A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 12:00 HRS., DEL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EN LA CASA EJIDAL, UBICADA EN ESQUINA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA EJIDAL EN CABO SAN LUCAS, B. C. S.
ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA.
2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES CON MOTIVO DE LA CONCLUSION DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INSTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS
4.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES POR ENDOSOS.
5.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DICTAMEN PARA SU APROBACION
6.-ASUNTOS GENERALES.
7.-RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
8.-DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.
9.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.