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Jueves 14 de Septiembre, 2023
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Convocatoria Colonos Legendarios de Cabo San Lucas

CPS Noticias
14 septiembre, 2023
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CONVOCATORIA

A LOS ACCIONISTAS DE “COLONOS LEGENDARIOS DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.”

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS No. 182 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE: 

COLONOS LEGENDARIOS

DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.

A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 12:00 HRS., DEL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EN LA CASA EJIDAL, UBICADA EN ESQUINA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA EJIDAL EN CABO SAN LUCAS, B. C. S.

ORDEN DEL DIA

1.-LISTA DE ASISTENCIA.

2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA

3.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES CON MOTIVO DE LA CONCLUSION DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INSTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS

4.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES POR ENDOSOS.

5.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DICTAMEN PARA SU APROBACION 

6.-ASUNTOS GENERALES.

7.-RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

8.-DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.

9.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Convocatoria Colonos Legendarios

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