Convocatoria Inmobiliaria Integral de Baja California

PRIMERA CONVOCATORIA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 179º, 180º, 181º, 183º, 186º y 187º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEL ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO TERCERO, TRIGESIMO OCTAVO INCISO A) Y C), Y CUADRAGESIMO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE DICHA SOCIEDAD PARA QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA CUAL SE CELEBRARA A LAS 10:00 A.M. DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2023 EN EL LUGAR QUE OCUPA LA CASA EJIDAL DEL EJIDO SAN JOSE DEL CABO, SITO EN SAN JOSE VIEJO, B.C.S. LA CUAL SE DESARROLLARA BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
- LISTA DE ASISTENCIA.
- ELECCION DE 3 ESCRUTADORES.
- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y APROBACION.
- LECTURA DE ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 05 DE MAYO DE 2019.
- INFORME GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SOCIEDAD INMOBILIARIA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
- INFORME GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022.
- INFORME DEL AUDITOR POR EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO UBALDO VERDUGO RODRIGUEZ RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022.
- INFORME DE LOS COMISARIOS POR LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022.
- DISCUTIR, APROBAR, MODIFICAR O RECHAZAR POR LA ASAMBLEA LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022.
- ACUERDO SI SE ESTIMA OPORTUNO LA DECISIÓN DE SOMETER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023 A DICTAMEN PRACTICADO POR AUDITOR CERTIFICADO.
- ACTUALIZACION DEL PADRON DE ACCIONISTAS POR FALLECIMIENTO.
- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.
- ASUNTOS GENERALES.
- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
SE ACUERDA, QUE POR SER ESTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEBERA ESTAR REPRESENTADA POR EL CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR LA MAYORIA DE LOS VOTOS PRESENTES Y DICHAS RESOLUCIONES LEGALMENTE APORTADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; SON OBLIGATORIAS AUN PARA LOS AUSENTES O DISIDENTES, SALVO EL DERECHO DE OPOSICION QUE A ESTOS ULTIMOS LES CONFIERE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. A 17 DE JUNIO DE 2023.
ATENTAMENTE
C. ANGEL SALVADOR CESEÑA BURGOIN.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.