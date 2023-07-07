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Convocatoria Oriental Los Cabos

CPS Noticias
7 julio, 2023
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“ORIENTAL DE LOS CABOS”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

PRIMERA  CONVOCATORIA

DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ATENDIENDO LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A LOS  SOCIOS DE LA SOCIEDAD: “ORIENTAL DE LOS CABOS”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS QUE SE LLEVARÁ A CABO A LAS 13:00 HORAS P.M. DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PLAZA NUMERO 285, LOCAL 104-A COLONIA EL PEDEGRAL, CODIGO POSTAL 23453, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1.-LISTA DE ASISTENCIA Y APERTURA DE LA ASAMBLEA.

2-. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA DESIGNACION DEL CARGO DE GERENTE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD, EN SU CASO REVOCACION DE PODERES DEL GERENTE ADMINISTRADOR ACTUAL.

3.-NOMBRAMIENTO DE UN DELEGADO ESPECIAL QUE CONCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE

4.-CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 5 DE JULIO DEL AÑO 2023.

POR EL SOCIO DE LA SOCIEDAD 

EMMANUEL JESUS ALCOCER HERRERA

SOCIO

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