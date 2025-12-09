Detectan convocatorias falsas sobre programas del Bienestar en Baja California Sur

La Delegación de Programas para el Bienestar en Baja California Sur informó sobre la circulación de convocatorias falsas relacionadas con los apoyos sociales del Gobierno Federal, las cuales se han difundido de manera constante en redes sociales y otros espacios digitales.

La delegada de Bienestar en el estado, Yanssen Weichselbaum, explicó que diariamente se detectan anuncios que prometen inscripciones inmediatas, nuevos requisitos o supuestos beneficios que no forman parte de los programas oficiales del Bienestar. Estas publicaciones, señaló, han generado confusión entre la ciudadanía que busca acceder a los apoyos federales.

“Tristemente todos los días seguimos viendo convocatorias falsas”, comentó. Weichselbaum recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum solo ha implementado tres nuevos programas sociales:

Pensiones Bienestar ,

Programas de vivienda ,

Fortalecimiento a la salud.

Fuera de esos tres, enfatizó, no existe ninguna otra convocatoria nueva. “Todo lo demás se maneja a través de convocatorias; las pensiones para mujeres, adultos mayores y las becas son universales, por eso es importante estar pendientes de nuestras páginas y de las mañaneras”, añadió.

La funcionaria reiteró que los demás programas del Bienestar continúan operando bajo los mismos lineamientos y que cualquier modificación o apertura de registros se comunicará únicamente a través de canales oficiales.

Finalmente, la Delegación llamó a evitar compartir contenido no verificado y reportar páginas o perfiles que difundan información falsa, con el objetivo de prevenir fraudes y garantizar que los apoyos lleguen a las personas que realmente los necesitan.