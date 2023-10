La Coordinación de Derechos Humanos de Los Cabos invirtió más de $116 mil pesos en programas

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos (CMDH), tiene como objetivo estar en contacto permanente con la sociedad para fortalecer su participación y contribuir a una convivencia armónica entre el poder público y la sociedad civil, logrando siempre proteger y defender a todas aquellas personas que se encuentren en situaciones que vulneren su condición humana, por ello, durante el 2do año del Gobierno con sentido humano que preside el alcalde Oscar Leggs Castro en Los Cabos, se invirtió un total de $116 mil 304.48 pesos en acciones y programas en beneficio de la población.

Se realizaron una serie de capacitaciones con los temas: “Perspectiva de género”, “Violencia de género”, “Reflexiones sobre la igualdad de las mujeres, autonomía y empoderamiento”, “Igualdad de género para una mañana sostenible”, “Igualdad y no discriminación”, “Uso adecuado de lenguaje incluyente y no discriminatorio” y “Principios de igualdad y no discriminación, pilares de una vida digna”; por medio de las cuales, se tuvo un alcance de 668 personas beneficiadas.

Cabe destacar que la CMDH en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC), trabaja impulsando e impartiendo foros y capacitaciones en 41 temas, entre los que se destacan: “Violencia institucional contra las mujeres”, “Derechos humanos y autonomía de las mujeres”, “Violencia de género, hostigamiento y acoso sexual”, “Evolución histórica de los derechos de las mujeres”, “Autonomía y derechos de las mujeres”, así como “Derecho de una vida libre de violencia”, por mencionar algunos, alcanzando a un total de 1 mil 237 personas.

De igual forma, en colaboración con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se realizó la capacitación “Acoso laboral y tipos de acoso” como contribución a generar ambientes laborales amigables para mujeres y hombres, además de establecer rutas de atención en caso de identificar situaciones de acoso laboral, con el fin de promover la salud mental, buen trato y cultura de paz, para lograr bienestar y desarrollo integral, logrando capacitar a 1 mil 163 personas.