Avanza coordinación interinstitucional para el Hospital General Regional del IMSS en Los Cabos

Avanza la coordinación interinstitucional para la construcción del Hospital General Regional del IMSS de 260 camas en Los Cabos, un proyecto estratégico en materia de salud para la región.

Como parte del seguimiento a esta obra, se realizó una reunión colegiada en la ciudad de La Paz, con la participación de dependencias federales y municipales, con el objetivo de dar continuidad a las acciones necesarias para el arranque y desarrollo del Hospital General Regional del IMSS en Los Cabos.

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, asistió el director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera, quien reiteró la disposición total del Ayuntamiento de Los Cabos para trabajar de manera coordinada y brindar el acompañamiento institucional requerido para la correcta ejecución del Hospital General Regional del IMSS.

Durante el encuentro, el delegado del IMSS en Baja California Sur, Juan Gilberto Pérez Sotelo, expuso los principales alcances del Hospital General Regional del IMSS de 260 camas, el cual permitirá atender a cerca de 500 mil derechohabientes. Destacó que este hospital reducirá los traslados a otras entidades para recibir atención especializada y fortalecerá la capacidad regional de servicios médicos.

El nuevo hospital contará con 46 especialidades médicas y tendrá la posibilidad de intercambiar servicios con instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, lo que permitirá la atención de pacientes provenientes de otros estados, consolidando a Los Cabos como un punto clave en infraestructura hospitalaria.

Asimismo, se informó que la próxima semana iniciarán los trabajos de movimiento de tierras, marcando el arranque formal de una de las obras de salud más importantes para Los Cabos. El proyecto contempla concluir el 31 de diciembre de 2028.

En materia de accesibilidad, el director general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, señaló que se analizan diversas propuestas para mejorar el acceso al Hospital General Regional del IMSS, entre ellas la reubicación de la caseta de cobro, la ampliación de vialidades existentes y la construcción de 1.460 kilómetros de nueva vialidad.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) autorizó la realización del estudio correspondiente y la asignación de presupuesto para la ampliación y/o reubicación de la caseta de cobro, como parte de las acciones complementarias para garantizar una conectividad adecuada hacia el hospital.

Finalmente, la XV Administración Municipal reiteró que continuará colaborando de manera estrecha con las instancias federales para que el Hospital General Regional del IMSS se desarrolle conforme a la normatividad vigente y en beneficio directo de la salud y el bienestar de las familias de Los Cabos y la región.

