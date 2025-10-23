Coordinación entre La Paz y Los Cabos impulsa el turismo local

La ciudad de La Paz registró un verano positivo en turismo, según cifras de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (EMPRHOTUR). Entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2025, se reportó un incremento del 8.4 % en pasajeros nacionales que llegaron vía aérea.

El turismo internacional también mostró un crecimiento notable: en julio de 2025, arribaron 2 mil 500 visitantes extranjeros, frente a 900 en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 192.5 %.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que se espera un repunte turístico similar hacia el cierre del año. Esto no solo por los turistas que llegan directamente a la ciudad, sino también por aquellos que se hospedan en Los Cabos y deciden explorar los atractivos de la capital sudcaliforniana.

“Si hemos tenido un crecimiento importante en el turismo aéreo, pero también tenemos muchos visitantes que vienen al estado y sobre todo a Los Cabos que después deciden visitar La Paz, van a las playas, la Isla Espíritu Santo o que quieren conocer el Malecón. Creo que ya hay una comunicación importante entre Los Cabos y La Paz”, señaló Quiroga Romero.

La alcaldesa subrayó la importancia de mantener la coordinación turística entre Los Cabos y La Paz, lo que garantiza un flujo constante de visitantes y fortalece la oferta turística del estado. Según datos del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) de Los Cabos, el 12 % de los turistas que visitan este destino también planean realizar actividades recreativas en La Paz.