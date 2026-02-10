Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
HomeLos CabosComunidad LGBTQ+ celebran creación de la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual
Los Cabos

Comunidad LGBTQ+ celebran creación de la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual

Colectivos de la diversidad sexual celebraron la creación de la Coordinación de la Diversidad Sexual en Los Cabos como un avance en derechos LGBTQ+.
10 febrero, 2026
0
17
Comunidad LGBTQ+ Los Cabos

Foto: Tribuna de México

El Cabildo de Los Cabos aprobó la creación de la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual, una nueva instancia del gobierno municipal de Los Cabos que busca fortalecer la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, así como garantizar mayor representatividad de la diversidad sexual y de género.

La aprobación de esta coordinación de diversidad sexual en Los Cabos representa un paso relevante en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género dentro de la estructura institucional, con el objetivo de impulsar políticas públicas inclusivas, acciones de no discriminación y mecanismos de atención y acompañamiento a la población LGBTQ+.

Organizaciones de la sociedad civil LGBTQ+ celebraron la decisión al considerar que va más allá de un ajuste administrativo y refleja voluntad política y compromiso con los derechos humanos por parte de las autoridades municipales. Raúl Pérez, presidente de CODISEX A.C., destacó que la creación de esta coordinación municipal abre canales formales de diálogo con la comunidad LGBTQ+.

“Celebramos todas las acciones que vayan encaminadas a la protección de los derechos humanos de la población LGBTQ+. No sentimos que sea solo un avance en un escritorio; es la voluntad de escuchar nuestras historias, las heridas que tenemos y las esperanzas que compartimos. Se ve el valor de querer gobernar para todas y todos”, expresó.

LEE MÁS: Ambulantaje afecta comercios formales durante el Día del Amor y la Amistad

Raúl Pérez añadió que la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual permitirá atender de manera directa las problemáticas de la comunidad LGBTQ+ en Los Cabos, así como generar estrategias institucionales enfocadas en la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCODISEX A.CCoordinación Municipal de la Diversidad Sexual
Articulo anterior

Explota ducto de Pemex en Oaxaca: reportan tres muertos y seis lesionados ...

Siguiente articulo

CECyTE BCS inicia preinscripciones: Bachillerato garantizado y sin examen de selección