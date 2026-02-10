Comunidad LGBTQ+ celebran creación de la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual

El Cabildo de Los Cabos aprobó la creación de la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual, una nueva instancia del gobierno municipal de Los Cabos que busca fortalecer la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, así como garantizar mayor representatividad de la diversidad sexual y de género.

La aprobación de esta coordinación de diversidad sexual en Los Cabos representa un paso relevante en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género dentro de la estructura institucional, con el objetivo de impulsar políticas públicas inclusivas, acciones de no discriminación y mecanismos de atención y acompañamiento a la población LGBTQ+.

Organizaciones de la sociedad civil LGBTQ+ celebraron la decisión al considerar que va más allá de un ajuste administrativo y refleja voluntad política y compromiso con los derechos humanos por parte de las autoridades municipales. Raúl Pérez, presidente de CODISEX A.C., destacó que la creación de esta coordinación municipal abre canales formales de diálogo con la comunidad LGBTQ+.

“Celebramos todas las acciones que vayan encaminadas a la protección de los derechos humanos de la población LGBTQ+. No sentimos que sea solo un avance en un escritorio; es la voluntad de escuchar nuestras historias, las heridas que tenemos y las esperanzas que compartimos. Se ve el valor de querer gobernar para todas y todos”, expresó.

LEE MÁS: Ambulantaje afecta comercios formales durante el Día del Amor y la Amistad

Raúl Pérez añadió que la Coordinación Municipal de la Diversidad Sexual permitirá atender de manera directa las problemáticas de la comunidad LGBTQ+ en Los Cabos, así como generar estrategias institucionales enfocadas en la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO