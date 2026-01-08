Copa del Rey: calendario oficial de octavos con Barcelona, Real Madrid y Atlético

La Copa del Rey 2025-2026 ya tiene calendario oficial para los octavos de final, con enfrentamientos confirmados entre grandes clubes del fútbol español y equipos de menor categoría. La ronda de octavos, disputada a partido único, está programada para los días 13, 14 y 15 de enero de 2026, tras la conclusión de la Supercopa de España.

El sorteo de la Copa del Rey emparejó al Real Madrid con el Albacete Balompié, al Barcelona con el Racing de Santander y al Atlético de Madrid con el Deportivo de la Coruña, entre otros duelos.

Fechas y emparejamientos de octavos de final

Según el calendario oficial de la Copa del Rey, los partidos que abrirán los octavos serán:

Martes 13 de enero (21:00): Cultural Leonesa vs. Athletic Club y Real Sociedad vs. Osasuna.

Miércoles 14 de enero (21:00): Real Betis vs. Elche y Alavés vs. Rayo Vallecano.

Jueves 15 de enero (21:00): Racing Santander vs. Barcelona y Burgos vs. Valencia.

Los encuentros entre Albacete y Real Madrid, así como Deportivo de la Coruña contra Atlético de Madrid, se jugarán el martes 13 o miércoles 14 de enero a las 21:00 horas, dependiendo de los resultados de la Supercopa de España.

Formato y novedades del calendario

La Copa del Rey mantiene el formato de eliminatorias directas a partido único, disputadas en el estadio del equipo de menor categoría cuando los conjuntos provienen de divisiones diferentes. Una de las novedades para esta fase es la utilización del VAR (videoarbitraje), que no estuvo presente en las rondas previas.

Este calendario sitúa a todos los partidos de octavos tras la Supercopa de España, cuyo cierre está previsto para el domingo 11 de enero, permitiendo a los clubes que participan en ambas competiciones gestionar sus plantillas de cara a este tramo decisivo de la Copa del Rey.

Los clubes que avanzan de octavos se enfrentarán en cuartos de final, cuya ronda está prevista para febrero de 2026, con semifinales en marzo y la final aún por confirmar fecha y sede.

Este panorama competitivo y el diseño del calendario de la Copa del Rey subrayan la importancia de esta fase eliminatoria en el fútbol español de la temporada, con duelos que enfrentan a grandes clubes de Primera División contra aspirantes de categorías inferiores.

