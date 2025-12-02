Presentan la primera edición de la Copa Mar de Cortés Sub-13 en La Paz

Un torneo formativo sin precedentes

El Club Atlético La Paz anunció oficialmente la realización de la primera edición de la Copa Mar de Cortés Sub-13, un torneo que reunirá por primera vez en la capital del estado a fuerzas básicas de clubes de alto nivel, incluidos equipos de la Liga MX.

La conferencia de prensa se llevó a cabo este 2 de diciembre en el Estadio Guaycura, con la presencia de representantes del club y autoridades municipales.

Fechas y equipos participantes

La competencia se celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre en la cancha del Estadio Guaycura.

Participarán:

Gallos Blancos de Querétaro

Club Deportivo Toluca

Xolos de Tijuana

Atlético La Paz Sub-13, integrado tras un proceso de visoría que inició en febrero y reunió talento de distintos municipios de Baja California Sur.

Objetivos de la Copa

Durante el encuentro con medios se destacó que la Copa busca:

Impulsar el desarrollo deportivo de la niñez sudcaliforniana.

de la niñez sudcaliforniana. Ofrecer competencia de calidad en casa .

. Fortalecer el tejido social mediante valores, disciplina y experiencias que acerquen a los jóvenes al deporte de alto rendimiento.

Directivos del club explicaron que la categoría Sub-13 fue seleccionada por su relevancia en la formación rumbo a competencias federativas y al objetivo institucional de que, en un futuro, Baja California Sur cuente con un equipo en Primera División.

El selectivo local está integrado por 22 jóvenes elegidos tras un proceso de captación en torneos locales, estatales y nacionales, además de una visoría abierta en septiembre.

Formato competitivo

El torneo se jugará en tres jornadas:

Jueves y viernes: dos fechas iniciales para definir la tabla general.

Sábado: partido por el tercer lugar y la gran final.

Además, cada encuentro incluirá una ronda de penales que sumará puntos extra, con el objetivo de que los jugadores experimenten la presión y el ambiente propios del fútbol profesional.

Impacto en la comunidad

Autoridades municipales y representantes del Instituto Sudcaliforniano del Deporte celebraron la realización del torneo, subrayando su impacto en la motivación de niños y jóvenes.

También destacaron su vinculación con programas de formación como Impulso, que atiende a más de 3,000 menores en el municipio.

Finalmente, coincidieron en que eventos como la Copa Mar de Cortés generan nuevas aspiraciones, promueven hábitos saludables y fortalecen la identidad comunitaria a través del deporte.

Un proyecto con visión de futuro

La primera edición de la Copa Mar de Cortés marca el inicio de un proyecto formativo que busca consolidarse como un espacio de desarrollo para las futuras generaciones del fútbol sudcaliforniano.

El Club Atlético La Paz continúa ampliando sus esfuerzos en materia de academias y fuerzas básicas, con la mira puesta en el crecimiento deportivo del estado.