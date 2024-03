Brasil vence al tri femenil en semifinales de la Copa Oro W de Concacaf

En un emocionante encuentro, la Selección Mexicana de fútbol femenil enfrentó a su contraparte brasileña en las semifinales de la Copa Oro W de la Concacaf. Sin embargo, el resultado final no favoreció a las mexicanas, quienes cayeron derrotadas 3-0 ante un equipo brasileño con una sólida actuación.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 21, cuando la guardameta mexicana Esthefanny Barreras, del equipo Pachuca, no logró interceptar un centro proveniente del lado izquierdo, dejando así la oportunidad para que la delantera brasileña Adriana Leal da Silva abriera el marcador.

El encuentro no estuvo exento de controversia, ya que al minuto 27 la árbitra central decidió expulsar a la lateral izquierda mexicana Nicolette Hernandez, jugadora del América, por cometer una falta contra una jugadora brasileña. Esta situación dejó en desventaja numérica al equipo mexicano, situación que fue aprovechada por Brasil, que cuatro minutos después aumentó su ventaja con un gol de Antonia tras un potente disparo con la zurda.

Did you know these Matchday Stories from today’s first Semifinal? pic.twitter.com/GwjGn8z0nZ

— W Gold Cup (@GoldCup) March 6, 2024